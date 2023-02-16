Амнистия для коллаборантов: украинцы ответили, для кого она возможна

Почти 40% - за судопроизводство на освобожденных территориях в обычных судах Украины.

В вопросе применения амнистии для разных категорий жителей оккупированных территорий, относительно которых были установлены факты коллаборации с врагом, относительное большинство считают возможной амнистию для учителей, врачей, социальных работников (68%), руководителей местных коммунальных учреждений (58%) и руководителей местных предприятий, банков, организаций (51%).

Амнистию для журналистов местных СМИ допускают 38%, не допускают - 57%.

Амнистию для членов местных политических партий и участников незаконных вооруженных формирований допускают более 20%, против этого - более 70%. Для чиновников местных органов власти и представителей силовых органов амнистию считают возможной менее 20%, около 80% - невозможной.

Опрос проведен 23-26 декабря 2022 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.