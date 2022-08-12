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Amnesty заперечує, що збирала для скандального звіту свідчення у фільтраційних таборах

Фото: Amnesty заперечує, що збирала для звіту свідчення у фільтраційних таборах (facebook.com/amnestyua)
Автор: Артур Родивилов

Amnesty International заперечує заяву Центру стратегічних комунікацій України про те, що організація збирала свідоцтва про розміщення від людей, які утримуються в російських в'язницях або фільтраційних таборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації.

Організація запевняє, що жодна опитана ними людина не перебувала в російських в'язницях, фільтраційних таборах або окупованих територіях. Amnesty International каже, що навіть не має доступу до захоплених Росією територій.

"Amnesty International категорично спростовує ці звинувачення, які не мають жодних підстав і абсолютно неправдиві", - йдеться в повідомленні.

Організація зазначає, що використовувала тільки показання свідків, які добровільно і в безпечних умовах погодилися відповідати на підконтрольних Україні територіях.

Скандальний звіт

Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, в якому звинуватила Збройні сили України у створенні баз поблизу шкіл і лікарень.

Доповідь жорстоко розкритикували в Україні та світі. Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що правозахисники спробували перенести відповідальність за російські злочини на Україну.

Директор українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук вирішила звільнитися, заявивши, що даний звіт став пропагандистським подарунком для Москви.

Пізніше Amnesty International просила вибачення за те, що"заподіяла біль".

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Amnesty International