Amnesty International вимагає від Саудівської Аравії пред'явити тіло журналіста Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Amnesty International вимагає провести незалежне розслідування під егідою ООН

Міжнародна неурядова організація Amnesty International вимагає від влади Саудівської Аравії "негайно пред'явити" тіло вбитого журналіста Джамаля Хашкаджи для проведення розтину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Директор Amnesty International по кампаніям на близькому сході Самах Халіл заявив, що не можна довіряти саудівської версії розвитку подій. Він сказав, що потрібно провести розслідування під егідою ООН.

Він вважає, що таке розслідування не дозволить уникнути замовчування фактів реальної ролі уряду Саудівської Аравії, що призвели до загибелі журналіста.

Хадід підкреслив, що істину "можуть приховувати для збереження міжнародних бізнес-зв'язків" Саудівській Аравії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Саудівська Аравія визнала смерть Хашкаджи у своєму консульстві. Саудівський король відправив у відставку заступника голови служби загальної розвідки Ахмеда Асир.

Також варто відзначити, що в Саудівській Аравії заявили, що Хашкаджи помер від задушливого захоплення ззаду. Влада Саудівської Аравії вважають, що журналіст The Washington Post Джамаль Хашкаджи помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.