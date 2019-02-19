Amnesty International засудила владу України через неефективне розслідування справ Майдану

В Amnesty International заявили, що п'ять років - це більш ніж довгий термін з точки зору відновлення справедливості

Международная неправительственная, некоммерческая организация Amnesty International заявила, что за 5 лет нет ни одного ощутимого прогресса в расследованиях дел Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление международной правозащитной организации Amnesty International в пятую годовщину данных событий.

По мнению правозащитников, украинская система уголовного правосудия не только не решила вопрос с преследованием бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, но и "сопротивлялось и препятствовало" правосудию.



"Пять лет - это долгий срок с точки зрения справедливости и для большинства жертв, которые пострадали от рук украинской полиции, справедливость по-прежнему не просматривается. Были даны обещания, власти, пришедшие на смену Януковичу, давали громкие обещания, но время и факты говорят о сами за себя. До тех пор, пока все ответственные, включая отдававших приказы, не будут привлечены к ответственности, нельзя говорить о восстановлении справедливости", - говорится в заявлении.



Правозащитники отмечают, что во время протестов на Майдане были убиты более 100 человек. По состоянию на конец 2018 года, в деле фигурирует 441 подозреваемый. Большинство из них на момент событий были сотрудниками правоохранительных органов, а также должностными лицами городской администрации, прокуратуры и судьями. В общей сложности дела 288 человек были направлены в суд, по 52 делам были приняты судебные решения, в 48 случаях были оглашены обвинительные приговоры. Однако, только девять приговоров предполагали лишение свободы, сетуют правозащитники. При этом никто из заключенных не был бывшим сотрудником полиции.



Amnesty обращает внимание, что через год после событий на Майдане опубликовала отчет под названием "Украина: год спустя после Майдана - с правосудием тянут, в правосудии отказывают". Спустя пять лет, отмечает организация, ничего не изменилось.

"Это позор и обвинение в адрес украинской системы уголовного правосудия", - делают вывод правозащитники.

Amnesty International призвала украинскую власть способствовать эффективному расследованию нарушений прав человека, совершенных во время Евромайдана, включая избиения и убийства.

Напомним, глава управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщал, что почти 40 подозреваемых по делам Майдана продолжают работают в правоохранительных органах.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря в ГПУ анонсировали, что следственные эксперименты по расстрелам на Майдане могут завершиться до конца 2018 года.