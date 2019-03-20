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Amnesty International: мирні жителі стали жертвами авіаударів США в Сомалі

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 15:41
Amnesty International: мирні жителі стали жертвами авіаударів США в Сомалі
Фото: безпілотник Reaper (U S airforce com)

В результаті авіаударів загинули 14 людей

Правозахисна організація Amnesty International встановила, що в результаті ударів американських військових літаків і безпілотників Reaper біля Могадішо (Сомалі) загинули не менше 14 мирних жителів, ще вісім людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу організації.

Дані про втрати серед цивільного населення були отримані в результаті криміналістичної експертизи. У доповіді йдеться про жертв п'яти авіаударів, нанесених армією США щодо сомалійської провінції Нижня Шабелле протягом останніх двох років. Всього за цей період було здійснено 100 таких ударів, стверджує організація. В даному регіоні сили США проводять операції проти бойовиків радикального екстремістського угрупування "Аш-Шабаб".

На думку правозахисників, такі дії Африканського командування Збройних сил США порушують міжнародне гуманітарне право і в ряді випадків можуть бути розцінені як військові злочини. Amnesty International виступила з закликом до влади США провести неупереджене розслідування вбивства мирних жителів, а також виплатити компенсацію сім'ям загиблих і постраждалим.

Нагадаємо, Африканське командування Збройних сил США (Афріком) повідомило, що в результаті авіаударів в Сомалі було знищено 26 бойовиків групи сомалійських ісламістів руху "Харакат аш-Шабаб".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиAmnesty InternationalСомалиавіаудари
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