АМКУ запідозрив Міненерго у змові щодо завищення цін на вугілля

Міністерство енергетики та низку енергетичних компаній підозрюють у порушенні конкурентних відносин на енергетичному ринку України, що призвело до завищення цін на вугілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Антимонопольного комітету.

Згідно з повідомленням АМКУ під підозру потрапили компанії "Держвуглепостач", ВАТ "Донбасенерго", "ДТЕК Енерго", "Укрінтеренерго", "Черкаське хімволокно", фірма "Технова". Ці компанії в період 2017-2018 років проводили наради в Міненерго, на яких узгоджувалися ціни на вугільну продукцію, яку продавали на державні теплоелектростанції. При цьому зазначається, що встановлення таких цін автоматично призводило до зміни ситуації на ринку і впливало на ціну вугілля.

У разі якщо порушення компаній підтвердяться, їм загрожує штраф у розмірі 10% від річного доходу.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Кабмін змінив механізм функціонування спеціальних публічних зобов'язань на ринку електроенергії. В результаті змін ціна на газ для великого бізнесу знизилася.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект, в якому запропонував нову формулу розрахунку ціни на електроенергію. Відповідно до законопроекту пропонується відстрочити перехід до нової моделі ринку електроенергії на липень 2020.