АМКУ встановив факти зловживання монопольним становищем заводами Фірташа

Антимонопольний комітет України встановив, що азотні заводи компанії Group DF, які належать українському олігарху Дмитру Фірташу, ймовірно зловживають монопольним становищем. Про це написав голова АМКУ Юрій Терентьєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За словами глави АМКУ, група має ознаки монопольного становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив. За його словами, зафіксовані факти, які можуть свідчити про зловживання монопольним становищем.

Дані комітету свідчать, що заводи Фірташа купували газ у пов'язаних підприємств для виробництва добрив, а потім перепродували його всередині групи компаній, підвищуючи його ціну.

"Коли ж газ доходив власне до кінцевого заводу-виробника добрив, його ціна була суттєво завищеною, що приводило до завищення вартості азотних добрив", - написав глава АМКУ.

Він підкреслив, що ціна газу складає близько 70% собівартості виробництва добрив на заводах Фірташа.

"Додатково до цього, протягом 2017 року мали місце зупинки виробництва через свідоме непроведення розрахунків за поставки газу. Юридично такі дії можна кваліфікувати як зловживання монопольним становищем через штучне обмеження виробництва добрив", - пояснив Терентьєв.

Глава комітету попередив, що компаніям може загрожувати не просто накладення штрафу.

"Усі 4 компанії-відповідача отримали матеріали із результатами розслідування і наразі надіслали клопотання про ознайомлення із матеріалами справи. Ймовірні наслідки справи не тільки накладення штрафу, але й здійснення примусового поділу хімічних активів групи", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці травня в АМКУ завели справу проти Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), через дії за формулою "Роттердам+".

Як писало РБК-Україна, Антимонопольний комітет України оштрафував заправні мережі ОККО, WOG та SOCAR на 77 млн гривень за завищення цін.