АМКУ вимагає від УЗ забезпечити вантажоперевізникам ринкові умови

Антимонопольний комітет України порекомендував АТ "Укрзалізниця" забезпечити вантажовласникам вільний вибір послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом та надання їм у користування вагонів.

Про це повідомила 9 жовтня прес-служба АМКУ.

Ця рекомендація була винесена за результатами розгляду скарги Об'єднання підприємств "Укрметалургпром". Об'єднання поскаржилося на те, що "Укрзалізниця" ввела єдиний договір про надання послуг по організації перевезення вантажів залізничним транспортом, в якому поєднуються послуги з перевезення вантажів і надання в користування вагонів.

"У ході проведеного розслідування АМКУ встановив, що державна залізнична компанія, використовуючи свою ринкову перевагу, під час пропонування укладення зазначеного єдиного договору автоматично нав'язує замовникам умови по використанню своїх вагонів у процесі організації перевезення вантажів", - підкреслюється в повідомленні.

Таким чином, вважає АМКУ, замовники, підписавши договір на зазначених умовах, змушені платити за використання вагонів не конкурентну ціну, яка сформувалася на ринку, а ту, що нав'язана умовами договору.

"Якщо замовники не приймають умови договору в цілому, вони взагалі позбавляються можливості одержати послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом", - наголошується в повідомленні.

На думку АМКУ, такі дії "Укрзалізниці" можуть містити ознаки порушення у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом.

Нагадаємо, раніше віце-президент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, зазначивши, що вагони потрібно списувати виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.

Своєю чергою в "Укрметалургпромі" вважають, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативного терміну призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.