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АМКУ рекомендував постачальникам тепла знизити тарифи

Новини » Економіка     17.01.2020 - 17:50
АМКУ рекомендував постачальникам тепла знизити тарифи
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Слідом за цінами на газ повинні знизитися і тарифи

Антимонопольний комітет України рекомендував теплопостачальним компаніям та органам місцевого самоврядування вжити заходи щодо зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду протягом опалювального періоду 2019/2020 року у зв'язку зі зменшенням ціни на природний газ. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як зазначається в повідомленні, АМКУ рекомендує забезпечити своєчасне інформування споживачів про здійснені заходи щодо зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду.

Крім того постачальникам тепла рекомендують здійснення в повному обсязі перерахунків усім категоріям споживачів за ненадані, надані не в повному обсязі та/або невідповідної якості послуги, враховуючи умови аномально теплої зими.

За даними АМКУ, підставою для зниження нарахуваньє зниження на понад 20% ціни на природний газ, що є основною складовою собівартості теплової енергії.

Постачальникам тепла рекомендують змінювати ціни щомісяця, починаючи з січня 2020 року і до закінчення опалювального періоду.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну, у разі зміни розміру нарахувань за опалення та гаряче водопостачання у зв'язку із зміною для них ціни природного газу протягом опалювального періоду теплопостачальні організації повинні відображати це щомісяця в платіжних документах споживачів, надісланих у місяці, який слідує за розрахунковим періодом.

Як повідомляло РБК-Україна, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. У порівнянні з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

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