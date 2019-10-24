ru
ua

АМКУ дозволив азербайджанській компанії купити "Vodafone Україна"

Новини » Політика   

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані

Антимонопольний комітет України 24 жовтня надав дозвіл ТОВ Bakcell набути опосередкований контроль над мобільним оператором Vodafone Україна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комітету.

Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ Bakcell (м. Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії Preludium B.V., що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

"Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone", - йдеться у повідомленні.

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB.

Відзначимо, раніше українська влада заявляла, що в Україні впровадження 5G недоцільно, так як первинною метою є завершення впровадження 3G і 4G в найближчі рік-два.

Крім того, прем'єр Олексій Гончарук заявив, що протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) має охопити всю територію України.

Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському Сивохо став радником секретаря РНБО
Читати всі новини