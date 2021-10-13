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АМКУ продовжує аналізувати заяву ДТЕК про покупку контрольного пакету акцій "Кіровоградобленерго"

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 18:32
АМКУ продовжує аналізувати заяву ДТЕК про покупку контрольного пакету акцій "Кіровоградобленерго" Фото: ДТЕК (dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Антимонопольний комітет України продовжує вивчати заяву "ДТЕК Мережі" на покупку контрольного пакету акцій "Кіровоградобленерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Антимонопольного комітету, який розглядає заяву компанії на концентрацію.

Згідно з повідомленням АМКУ, компанія "ДТЕК Мережі" запропонувала АМКУ на як мінімум до 2026 року додатково звітувати про прозорість роботи "Кіровоградобленерго".

Нагадаємо, компанія ДТЕК оголосила про намір придбати акції "Кіровоградобленерго" навесні 2021 року. Незабаром компанія звернулася за дозволом до АМКУ.

Відзначимо, що робота кожного обленерго - природної монополії на конкретній території - регулюється з боку НКРЕКП. Держава в особі НРКЕКП визначає як рівень доходів компаній так і їх витрати.

Держава накладає на обленерго зобов'язання про безумовне надання доступу до мережевої інфраструктури будь-якому постачальнику електроенергії.

У ДТЕК підкреслили, що концентрація нових активів ДТЕК відповідає законодавству і праву клієнтів в ринковій можливості самим обирати, у кого їм купувати електроенергію.

Як повідомлялось, компанія "ДТЕК Мережі" звернулася до Антимонопольного комітету України для узгодження купівлі контрольного пакета акцій "Кіровоградобленерго".

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