АМКУ підтвердив політизованість арешту акцій "Мотор Січ", - експерт

Справа про арешт акцій "Мотор Січ" політизована. Останнє рішення АМКУ повернути групі DCH заявку на узгодження покупки акцій ПАТ "Мотор Січ" без розгляду - це підтверджує.

Про це заявив політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи рішення комітету.

Як відомо, Антимонопольний комітет України повернув групі DCH без розгляду заявку на узгодження покупки акцій ПАТ "Мотор Січ".

Наголошується, що комітет не прийняв заявку через ряд технічних процедурних моментів, і зробив запит додаткової інформації.

Зокрема, АМКУ запросив дані про обладнання, яке компанія виробляє для аграрного сектора, який, за словами представників DCH, не є профільним бізнесом виробника авіадвигунів АТ "Мотор Січ".

За словами експерта, виробництво агротехніки ніяк не пов'язано з виробництвом авіаційних двигунів. І навіть якщо АМКУ намагається знайти тут "привид монополізації", - два виробники різного устаткування не зможуть вплинути на розстановку сил на ринку сільгосптехніки, цей ринок відрізняється високою конкуренцією.

"Головний інтерес угоди - саме "авіаційно-руховий" бізнес "Мотор Січ". За специфічною логікою АМКУ DCH, яка "прагне літати", планує прикручувати авіадвигуни до тракторів ХТЗ? У нас вже був "підводний човен в степах України", тепер буде новий мем - "харківський трактор з турбодвигуном", - відзначає експерт.

За словами Цибулька, український ринок сільгосптехніки і підвісного обладнання до неї дуже конкурентний, і тут не може бути мови про монополізацію.

"Є у "Мотор Січ" непрофільний напрямок бізнесу з виробництва агротехніки, а DCH виробляє трактори на ХТЗ. Сівалки-віялки, плуги й культиватори - український ринок завалений цим агроустаткуванням від різних виробників, а продавці буквально гризуться за кожного покупця. Цей ринок і конкурентний, і сильно фрагментований. Я впевнений, багато його операторів мріяли б про якусь концентрацію, але це просто нереально", - додає експерт.

Він також висловив переконання, що АМКУ, таким чином, намагається відтягнути час - щоб не відмовляти у погодженні концентрації акцій ПАТ "Мотор Січ", але й не дозволити її, не порушуючи закон.

Нагадаємо, група DCH і китайська компанія Skyrizon Aircraft Holdings Limited досягли угоди про спільний розвиток українського авіабудування, починаючи із запорізького АТ "Мотор Січ".

Китайські інвестори з Skyrizon і DCH подали 4 серпня спільну заяву до Антимонопольного комітету України (АМКУ) про купівлю акцій ПАТ "Мотор Січ". Афільована з Skyrizon китайська компанія Beijing Xinwei Technology Group розкрила цю інформацію на Шанхайській фондовій біржі.

Перед цим китайська компанія подавала аналогічну заявку в АМКУ спільно з держконцерном "Укроборонпром", але держконцерн повідомив про те, що вона вже втратила актуальність.