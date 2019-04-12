АМКУ відкрив справи проти 20 облгазів за донарахування у платіжках

Антимонопольний комітет розглядає справи за ознаками вчинення 20 операторами газорозподільних систем, що контролюються Дмитром Фірташем, порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови АМКУ Юрія Терентьєва у Facebook.

Зі слів Терентьєва, розслідування триває проти ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Волиньгаз", ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Закарпатгаз", ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Львівгаз", ПАТ "Миколаївгаз", ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Сумигаз", ПАТ "Тисменицягаз", ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Чернігівгаз".

"Справи розпочато за ознаками зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринках розподілу природного газу в межах територій ліцензійної діяльності, закріплених за відповідними облгазами", - розповів голова АМКУ.

Він уточнив, що підставою для відкриття справ стало донарахування облгазами всупереч Кодексу газорозподільних систем побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу понад обсяги, визначені за даними лічильників.

"Такі дії облгазів призводять до понесення додаткових, необґрунтованих витрат споживачами", - вважає Терентьєв.

Він повідомив, що наразі АМКУ проводить збір доказів у справах, з 18 березня тривають позапланові виїзні перевірки зазначених облгазів.

Також очікується інформація від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Нагадаємо, восени 2018 року облгази почали приводити обсяги газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків. Облгази виставляють додаткові суми за 30 місяців попереднього періоду як для споживачів без лічильників, так і з лічильниками газу.

НКРЕКП провела позапланові перевірки 20 операторів газорозподільних систем, які контролюються бізнесменом Дмитром Фірташем, за результатами яких вже оштрафувала кілька облгазів.