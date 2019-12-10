АМКУ оштрафував 16 облгазів Фірташа

Антимонопольний комітет України оштрафував 16 облгазів олігарха Дмитра Фірташа на 278 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

В АМКУ встановили, що облгази зловживали своїм домінуючим становищем на ринку - з жовтня 2018 по серпень 2019 року вони донараховували споживачам обсяги спожитого газу понад норми.

"Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, АМКУ наклав штрафи на такі групи:

"Вінницягаз" - 21 млн. грн.

"Волиньгаз" - 13 млн. грн.

"Дніпропетровськгаз" - 34 млн. грн.

"Житомиргаз" - 11 млн. грн.

"Закарпатгаз" - 18 млн. грн.

"Запоріжгаз" - 14 млн. грн.

"Івано-Франківськгаз" - 10 млн. грн.

"Київоблгаз" - 49 млн. грн.

"Львівгаз" - 13 млн. грн.

"Миколаївгаз" - 14 млн. грн.

"Рівнегаз" - 5 млн. грн.

"Сумигаз" - 10 млн. грн.

"Харківгаз" - 33 млн. грн.

"Хмельницькгаз" - 12 млн. грн.

"Чернівцігаз" - 7 млн. грн.

"Чернігівгаз" - 13 млн. грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ рекомендував найбільшим роздрібним мережам щодо продажу пального знизити ціни на бензин через те, що середні ціни великого опту знизилися на 20%, а роздрібні ціни лише на 5,5-6%.