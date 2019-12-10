АМКУ оштрафував 16 облгазів Фірташа

Сума штрафів склала 278 мільйонів гривень
Антимонопольний комітет України оштрафував 16 облгазів олігарха Дмитра Фірташа на 278 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.
В АМКУ встановили, що облгази зловживали своїм домінуючим становищем на ринку - з жовтня 2018 по серпень 2019 року вони донараховували споживачам обсяги спожитого газу понад норми.
"Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, АМКУ наклав штрафи на такі групи:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ рекомендував найбільшим роздрібним мережам щодо продажу пального знизити ціни на бензин через те, що середні ціни великого опту знизилися на 20%, а роздрібні ціни лише на 5,5-6%.