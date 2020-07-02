АМКУ звинуватили в підриві довіри бізнесу до органів виконавчої влади

Вже не перший рік в Україні зберігається тенденція зниження індексу ділових очікувань підприємств. На настрої бізнесу вплинули і дії АМКУ.

Про це повідомляє новинний портал Delo.ua.

"Під тиском астрономічних штрафів у кілька мільярдів гривень, на межі краху опинилася тютюнова галузь України. Ряд компаній заявили про зупинку підприємств або про скорочення виробництва. Великі гравці ринку мають намір виводити виробничі потужності з України. Це обернеться закриттям тисяч робочих місць, втратою надходжень до бюджету, зростанням споживання нелегальної продукції, соціальними проблемами. Крім того, бізнес неодмінно зробить напрошується висновок: якщо сьогодні так чинять з "табачниками", то завтра так само вчинять і з іншими галузями", - зазначає видання.

Крім того, наголошується, що Антимонопольний комітет перетворився з регулятора конкуренції в потужного адміністративного гравця, чиї дії здатні впливати на долю цілих галузей економіки.

"Як результат - з України можуть піти великі іноземні інвестори, а економіка країни втратить цілі галузі", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що джерелами інформації про майбутню відставку голови АМКУ Юрія Терентьєва - є він сам. Таким чином, Терентьєв шантажує Офіс президента, однак реакція влади на такий шантаж може бути різною, до того ж причин для його відставки - більш, ніж достатньо.