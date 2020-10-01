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АМКУ звинуватив у змові учасників аукціону з продажу ТРЦ "Республіка"

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 16:09
АМКУ звинуватив у змові учасників аукціону з продажу ТРЦ "Республіка"
Фото: ТРЦ "Республіка" (www.dzo.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

На кожну з трьох компаній накладений штраф

Антимонопольний комітет заявляє про змову трьох компаній під час аукціону з продажу кредитної вимоги, забезпеченням якої був недобудований торгівельний комплекс "Республіка" в Києві. Найбільший ТРЦ в Україні був проданий у 2019 році за 777,13 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Як зазначається в повідомленні, права ТРУ "Республіка" був проданий на веб-порталі ProZorro через "голландський аукціон" з пониженням ціни за 30% від початкової вартості.

Антимонопольний комітет відкрив справу щодо продажу і знайшов ознаки того, що поведінка трьох учасників торгів - компаній "Солтекс Капітал", "Фінгруп Фактор" і Толкфін" - є результатом змови.

АМКУ зібрав такі свідчення:

  • засновниками та керівниками компаній є родичі;
  • компанії мали й інших спільних працівників;
  • учасники торгів надавали один одному фінансову допомогу;
  • тісна комунікація між учасниками аукціону під час його підготовки, зокрема електронне листування між "Фінгруп Фактор" і "Толкфін";
  • використання компаніями одних і тих самих засобів зв’язку;
  • погоджена поведінка компаній під час самих торгів.

"Встановлені комітетом факти беззаперечно вказують на наявність попередніх домовленостей цих компаній щодо проведення аукціону з продажу кредитної вимоги, забезпеченням якої є ТРЦ "Республіка". Тобто, змови", - йдеться в повідомленні.

За рішенням АМКУ на "Солтекс Капітал", "Фінгруп Фактор" і Толкфін" накладено штрафи у розмірі близько 10% від доходу кожного з них.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав на голландському аукціоні права вимоги за двома кредитами банку-банкрута "Надра", за якими в заставі знаходився недобудований торгово-розважальний центр Respublika. Переможцем аукціону стала компанія "Солтекс Капітал", яка погодилася заплатити за ТРЦ "Республіка" 777,13 млн грн.

Відзначимо, продаж ТРЦ "Республіка" в Києві став найбільшою з операції продажу майна банків-банкрутів у 2019 році.

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