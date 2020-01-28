АМКУ звинуватив 10 найбільших туроператорів в маніпуляціях з цінами

Фото: Антимонопольний комітет України (РБК-Україна)

Туроператори вказують на своїх сайтах неточні ціни

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив маніпуляції з цінами на туристичні послуги у 10 найбільших туроператорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського обласного територіального відділення АМКУ.

Повідомляється, що порушення виявлені в діяльності "Пегас Туристик" (Pegas Touristik), "Тез Тур" (Tez Tour), "Джоин Ап" (Join UP!), "Корал Тревел" (Coral Travel), "Тревел Профешнл Груп" (TPG), "Туристична компанія« Анекс Тур" (Anex Tour), "ТТВК" (TUI), "Музенідіс тревел Україна" (Mouzenidis Travel), "Компас України" (Kompas Touroperator), "Альф туристичний оператор" (Alf). Зокрема туроператори розміщують на своїх сайтах неточну інформацію про вартість надання туристичних послуг.

"Такі туроператори використовують власний валютний курс і, в окремих випадках, не вказують вартість надання таких послуг в гривнях", - повідомили в АМКУ.

Вказаний дії містять порушення ст.151 закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

"Повідомлення вищевказаними туроператорами невизначеному колу осіб неточних відомостей про вартість надання туристичного продукту, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) послуг цих суб'єктів", - зазначили в Антимонопольному комітеті.

У зв'язку з цими фактами Київське обласне територіальне відділення АМКУ 28 січня почала розгляд відповідної справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ рекомендував постачальникам тепла знизити тарифи. Зокрема рекомендується забезпечити своєчасне інформування споживачів про вжиті заходи щодо зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду.

Також РБК-Україна писало, що АМКУ схвалив рекомендації восьми роздрібним мережам про встановлення цін при торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом.