АМКУ хоче 275 млн грн від ДТЕК: в компанії обвинувачення назвали безпідставними і йдуть до суду

Рішення Антимонопольного комітету про начебто зловживання компаніями групи ДТЕК монопольним становищем в Бурштинському енергоострові є передчасним, безпідставним та упередженим.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК за результатами засідання АМКУ 15 грудня.

"Рішення АМКУ - це спроба перекласти відповідальність за неповноцінне функціонування ринку на ДТЕК. Основною метою законодавства про захист економічної конкуренції є саме адвокація конкуренції, а не припинення існування суб’єктів господарювання внаслідок застосування до них явно неспівмірних штрафних санкцій", - повідомили в компанії.

Відповідно до рішення, АМКУ хоче отримати від АТ "ДТЕК Західенерго" 175,9 млн грн та 99,2 млн від ТОВ "Д.Трейдинг" через надумані й безпідставні звинувачення в "зловживанні монопольним становищем".

В ДТЕК наголосили, що АМКУ не було проведено належного дослідження функціонування ринку електричної енергії, були проігноровані надані докази та експертні висновки.

"В торговій зоні "Острову Бурштинська ТЄС" наявна значна конкуренція між учасниками ринку, який фактично поєднаний з суміжними країнами ENTSO-E, а вирішальний вплив на ціноутворення чинить надмірне державне регулювання, запровадження price caps, неповне функціонування всіх механізмів ринку", - зазначили в компанії.

Упередженим і невмотивованим є звинувачення АМКУ в "обмеженні доступу до імпорту", вважають в ДТЕК,

"Державою не було запроваджено проведення внутрішьодобових аукціонів на розподіл пропускної спроможності, чим істотно було ускладнено планування, прогнозування та провадження господарської діяльності імпортерами. Як наслідок, це позбавило імпортерів, у тому числі "Д.Трейдинг", права реалізувати невикористані пропускні спроможності на внутрішньодобовому ринку та призвело до несення додаткових витрат імпортерами", - повідомили в ДТЕК.

Компанія ДТЕК буде відстоювати свої інтереси та свою репутацію у судовому порядку.