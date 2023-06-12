Аммиак распространится через полчаса. ГУР рассказало, кто пострадает в случае подрыва химзавода в Крыму

Отмечается, что из-за подрыва Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.

Согласно данным ГУР, возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории Армянска циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана".

"В то же время инженерные подразделения оккупационной армии Московии на протяжении последних нескольких дней минируют цехи предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории", - сказано в сообщении.

В разведке подчеркивают, что теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся оккупанты, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям.

Так, на холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы за полчаса.

Таким образом, под угрозой, прежде всего, окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.

ГУР также сообщило, что россияне готовят к эвакуации представителей оккупационной администрации и местное население из Армянска.

"Крымский титан"

До российской оккупации завод являлся крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе. Предприятие расположено вблизи города Армянск на Перекопском перешейке, который соединяет Крым с материковой частью Украины.

Отметим, что в августе 2018 года на заводе "Крымский титан" уже происходила авария и выброс опасных веществ. Тогда россияне прекратили работу предприятия, но уже в октябре возобновили ее. Позже жители Крыма и юга Украины жаловались на новые выбросы, но оккупанты игнорировали призывы остановить завод.

Еще в конце мая крымские партизаны сообщали, что россияне начали минировать завод "Крымский титан".

В начале июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин считает, что захватчики могут готовить провокацию на заводе, чтобы потом обвинить Украину. Взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и может привести к экологической катастрофе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.