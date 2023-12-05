В американском штате Вирджиния взорвался жилой дом и вспыхнул пожар

Представитель полиции округа Арлингтон Эшли Сэвидж отметила, что на период расследования офицеры получили ордер на обыск по месту жительства подозреваемого.

Правоохранители прибыли в дом около 17:00 по местному времени. Во время попытки выполнить обыск, подозреваемый сделал несколько выстрелов внутри дома.

"Позже прогремел взрыв, и правоохранители продолжают выяснять его причины. Полицейские на месте происшествия получили незначительные ранения, никто из них не нуждался в госпитализации", - отметила пресс-секретарь.

По словам очевидцев, взрыв был слышен за милю, а соседние здания вокруг содрогнулись.

На место инцидента прибыли пожарные округа Арлингтон, они пытаются потушить пламя.

В данный момент информации о погибших нет, а пожар виден из разных концов города.

Инциденты со взрывами в Соединенных Штатах

В конце ноября на мосту Rainbow Bridge возле Ниагарского водопада на границе между Канадой и США прогремел взрыв. По предварительным данным, подорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, который пытался въехать на американскую сторону границы.

А 8 ноября в американском штате Техас прогремел взрыв на химическом заводе, после чего вспыхнул сильный пожар.

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