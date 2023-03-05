В американском Огайо с рельсов сошел грузовой поезд (видео)

Грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов. Инцидент произошел 4 марта в штате Огайо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC Chicago.
По информации компании, с рельсов сошли 20 вагонов из 212. Поезд перевозил опасные вещества, но утечки не произошло.
Жителей штата в радиусе 350 метров от места аварии призвали не выходить из домов и находиться в безопасных местах до ликвидации последствий инцидента. Однако власти подчеркивают, что эвакуации не будет.
Напомним, что это уже вторая авария с поездом компании Norfolk Souther, произошедшая в Огайо.
Так, в феврале 2023 года сошел с рельсов поезд, перевозивший винилхлорид. В результате аварии произошел пожар, из-за опасности отравления жителей эвакуировали.
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