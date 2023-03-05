RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В американском Огайо с рельсов сошел грузовой поезд (видео)

Фото: в Огайо снова сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern (twitter.com/bennyjohnson)
Автор: Наталья Юрченко

Грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов. Инцидент произошел 4 марта в штате Огайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC Chicago.

По информации компании, с рельсов сошли 20 вагонов из 212. Поезд перевозил опасные вещества, но утечки не произошло.

Жителей штата в радиусе 350 метров от места аварии призвали не выходить из домов и находиться в безопасных местах до ликвидации последствий инцидента. Однако власти подчеркивают, что эвакуации не будет.

Напомним, что это уже вторая авария с поездом компании Norfolk Souther, произошедшая в Огайо.

Так, в феврале 2023 года сошел с рельсов поезд, перевозивший винилхлорид. В результате аварии произошел пожар, из-за опасности отравления жителей эвакуировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикипотягАвария