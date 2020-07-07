В американському штаті Джорджія оголосили НП і ввели нацгвардію

Фото: протести в Атланті (flickr.com Georgia National Guard)

За вихідні в Атланті від перестрілок загинули кілька людей

Через триваючі заворушення у штаті Джорджія оголосили надзвичайний стан. Влада звернулася за допомогою до 1000 бійців національної гвардії для забезпечення безпеки в Атланті.

Про це повідомляє CNN.

За словами губернатора штату Брайан Кемп, НП - вимушена міра і слідує вона за "тижнями різкого зростання кількості насильницьких злочинів та знищення майна у місті Атланта".

За даними влади, тільки за вихідні в результаті стрілянини загинули 5 мирних жителів, ще 30 людей отримали поранення.

Серед убитих була 8-річна дівчинка, яку застрелили, коли вона їхала в машині зі своєю матір'ю та ще одним чоловіком. За словами поліції, машину обстріляли в суботу при спробі в'їзду на парковку з незаконними барикадами.

Губернатор Джорджії заявила, що ці цифри були вирішальними для прийняття рішення про введення НП в штаті.

Нагадаємо, під час святкування Дня незалежності в США пройшли масштабні заворушення, було розстріляно 27 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що одного з поліцейських, винного в смерті Джорджа Флойда, яка спричинила масові мітинги і протести в США, відпустили під заставу.