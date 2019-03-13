В американському Огайо літак впав на житловий будинок

Літак виконував польоти для фото- і відеозйомки ландшафту

В Соединенных Штатах в штате Огайо двухмоторный самолет Piper PA-31 упал на жилой дом в городе Мадейра, по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный канал News 5 Cleveland.

Отмечается, что погиб пилот самолета, в то же время находившиеся в доме люди не пострадали.

По данным канала, после падения самолет загорелся, но пожарным удалось своевременно его потушить.

Разбившийся самолет, который принадлежал компании из города Брэндон, штат Миссисипи, вылетел из аэропорта Лункен в штате Цинциннати, на нем выполнялись полеты для фото- и видеосъемок ландшафта.

Причина падения самолета пока неизвестна, проводится расследование крушения.

Напомним, Европейский союз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта

Германия, Франция и Нидерланды также закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.

10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек.