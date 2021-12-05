ru ua
Нд, 05 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На американському круїзному лайнері стався спалах COVID. На борту понад 3000 людей

Новость на русском →
США, Неділя 05 грудня 2021 21:58
На американському круїзному лайнері стався спалах COVID. На борту понад 3000 людей Фото: на круїзному лайнері Norwegian Cruise Line спалах коронавірусу (flickr.com/krezk)
Автор: Дмитро Левицький

На американському круїзному лайнері Norwegian Cruise Line стався спалах коронавірусу. На борту лайнера перебувають понад 3200 людей, включно з екіпажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Лайнер наприкінці листопада вийшов з порту Нового Орлеана та вже цими вихідними має повернутися до Луїзіани. Впродовж минулого тижня лайнер встигнув побувати в Белізі, Гондурасі та Мексиці.

Наразі відомо, що позитивний тест на коронавірус здали десять людей на борту лайнера. Наразі на судні оголошено карантин та ізоляцію відповідно до протоколів.

Зазначається, що всіх людей, які наразі перебувають на борту лайнера, перевірять на коронавірус перед висадкою в порту Нового Орлеана. Кожен, у кого знайдуть коронавірусу, відправиться лікуватися додому або самоізолюється в приміщенні, яке надасть круїзна компанія.

Американські чиновники не розголошують інформацію про стан захворілих людей на борту лайнера.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Коронавірус
NEWS
Якщо тенденція збережеться. Кількість військ РФ біля України може зрости до 175 000, - Резніков
Якщо тенденція збережеться. Кількість військ РФ біля України може зрости до 175 000, - Резніков
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього