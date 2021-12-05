На американском круизном лайнере произошла вспышка COVID. На борту более 3000 человек
На американском круизном лайнере Norwegian Cruise Line произошла вспышка коронавирус. На борту лайнера находятся более 3200 человек, включая экипаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Лайнер в конце ноября вышел из порта Нового Орлеана и уже в эти выходные должен вернуться в Луизиану. В течение прошлой недели лайнер успел побывать в Белизе, Гондурасе и Мексике.
Сейчас известно, что положительный тест на коронавирус сдали десять человек на борту лайнера. Сейчас на судне объявлен карантин и изоляция в соответствии с протоколами.
Отмечается, что всех людей, которые сейчас находятся на борту лайнера, проверят на коронавирус перед высадкой в порту Нового Орлеана. Каждый, у кого найдут коронавирус, отправится лечиться домой или самоизолируется в помещении, которое предоставит круизная компания.
Американские чиновники не разглашают информацию о состоянии заболевших людей на борту лайнера.