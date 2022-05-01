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В американському Канзасі вирував торнадо. Багато руйнувань, є жертви

Фото: торнадо у штаті Канзас у США (twitter.com/NashWX)
Автор: Володимир Костирін

У США в штаті Канзас пронісся торнадо, який призвів до руйнувань і пошкодив сотні будинків, залишивши без електрики понад 15 тисяч людей. Влада повідомляє про кількох травмованих і трьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Жертвами стихії стали студенти-метеорологи університету Оклахоми (19, 20 і 22 років), які рятувалися від шторму і потрапили в смертельну ДТП. Як вказується у звіті дорожнього патруля Оклахоми, автомобіль здійснив гідропланування і був збитий тягачем з причепом.

За даними влади, в результаті сильного смерчу постраждала понад тисяча будівель.

Незважаючи на масштабні руйнування, повідомлень про загиблих або отриманих критичних травмах в результаті самого торнадо не надходило. Офіційні особи повідомили, що було зареєстровано лише кілька поранених в окрузі Седжвік.

Відео: руйнівний торнадо в Андовері, штат Канзас, США

Пошуково-рятувальні роботи продовжилися протягом суботи, в них взяли участь понад 200 аварійно-рятувальних служб з 30 агентств.

Серед сильно пошкоджених будівель виявилися мерія, Оздоровчий центр в Андовері та Початкова школа Прері-Крік.

Відео: торнадо в Канзасі (США)

Губернатор штату Канзас Лаура Келлі оголосила надзвичайний стан у найбільш постраждалих районах.

Крім торнадо, в декількох містах на рівнинах був зареєстрований великий град.

Відео: торнадо в Канзасі (США)

Нагадаємо, у грудні 2021 року у Кентуккі (США) пронеслася серія торнадо. В результаті руйнівної негоди загинули мінімум 70 осіб. Тоді президент Джо Байден назвав цей спалах смерчів найсильнішою в історії.

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