В американському Канзасі вирував торнадо. Багато руйнувань, є жертви

У США в штаті Канзас пронісся торнадо, який призвів до руйнувань і пошкодив сотні будинків, залишивши без електрики понад 15 тисяч людей. Влада повідомляє про кількох травмованих і трьох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Жертвами стихії стали студенти-метеорологи університету Оклахоми (19, 20 і 22 років), які рятувалися від шторму і потрапили в смертельну ДТП. Як вказується у звіті дорожнього патруля Оклахоми, автомобіль здійснив гідропланування і був збитий тягачем з причепом.
За даними влади, в результаті сильного смерчу постраждала понад тисяча будівель.
Незважаючи на масштабні руйнування, повідомлень про загиблих або отриманих критичних травмах в результаті самого торнадо не надходило. Офіційні особи повідомили, що було зареєстровано лише кілька поранених в окрузі Седжвік.
Відео: руйнівний торнадо в Андовері, штат Канзас, США
Пошуково-рятувальні роботи продовжилися протягом суботи, в них взяли участь понад 200 аварійно-рятувальних служб з 30 агентств.
Серед сильно пошкоджених будівель виявилися мерія, Оздоровчий центр в Андовері та Початкова школа Прері-Крік.
Відео: торнадо в Канзасі (США)
Губернатор штату Канзас Лаура Келлі оголосила надзвичайний стан у найбільш постраждалих районах.
Крім торнадо, в декількох містах на рівнинах був зареєстрований великий град.
Нагадаємо, у грудні 2021 року у Кентуккі (США) пронеслася серія торнадо. В результаті руйнівної негоди загинули мінімум 70 осіб. Тоді президент Джо Байден назвав цей спалах смерчів найсильнішою в історії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.