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Швейцарія приєдналася до четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії

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Берк, П'ятниця 25 березня 2022 18:06
Швейцарія приєдналася до четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії Фото: Швейцарія приєдналася до четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія приєдналася до четвертого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Вони були введені за повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

Тепер у Швейцарії заборонений експорт товарів і супутніх послуг для російського енергетичного сектора. Також заборонено участь у підприємствах, що діють в енергетичному секторі, та надання кредитів або інших фінансових ресурсів таким підприємствам.

Також уряд вводить заборону на імпорт товарів із заліза і сталі з Росії або походять з Росії, а також на експорт в Росію предметів розкоші і товарів морського судноплавства. У фінансовому секторі заборонені операції з деякими державними компаніями та надання послуг з присвоєння кредитних рейтингів.

При цьому уряд Швейцарії прийняв рішення дозволити деякі виключення з фінансових санкцій в гуманітарних цілях. Це полегшує ділові відносини, необхідні для роботи гуманітарних організацій.

Однак Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення не виконувати міру ЄС, що призупиняє трансляцію матеріалів деяких російських ЗМІ, а саме Sputnik і Russia Today.

"Попри те, що ці видання використовуються для поширення цілеспрямованої пропаганди і дезінформації з боку РФ, Федеральна рада вважає, що ефективніше протиставляти неправдиві і шкідливі заяви фактам, а не перешкоджати їх трансляції", - йдеться в повідомленні.

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