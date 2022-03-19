RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Американський військовий літак під час навчань НАТО розбився на півночі Норвегії

Літак Mv-22b Osprey (Фото: nationalinterest.org)
Автор: Константин Широкун

Американський військовий літак MV-22b Osprey з чотирма людьми на борту зазнав аварії на півночі Норвегії. Повітряне судно належало Корпусу морської піхоти США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Літак MV-22В Osprey брав участь у військових навчаннях НАТО під назвою Cold Response. 18 березня о 19:26 за Києвом він зник з радарів. Рятувальний вертоліт і норвезький військовий літак "Оріон", що обстежили місцевість, помітили уламки літака, що розбився, через менш як 2 години після падіння.

"Ми виявили літак, який розбився. Пілотам пошукових машин не вдалося виявити з повітря ніяких ознак життя", - сказав начальник штабу місцевого відділення норвезької поліції Бент Ейлертсен.

Через негоду рятувальний вертоліт не зміг приземлитися. Поліція і рятувальні служби прийняли рішення добиратися до місця аварії по суші, але неясно, скільки часу це може зайняти. Пошукам перешкоджають шквальний вітер, а також погана видимість через туман.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО