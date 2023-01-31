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Американский историк рассказал, чувствует ли Запад "усталость от Украины"

Фото: в США нет усталости от Украины (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Почти через год после начала войны Запад сохраняет единство в поддержке Украины. В США есть проблемы с электоратом Дональда Трампа.

Об этом американский писатель, военный историк, колумнист The Washington Post Макс Бут рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я не думаю, что "усталость от Украины" действительно есть. Я думаю, что есть тревожная тенденция в Республиканской партии, в которой большую часть прошлого года существовало единство по оказанию помощи Украине. Но вы знаете, за последние несколько месяцев примерно половина симпатиков республиканцев начали выступать против помощи Украине", - сказал он.

В то же время, по его словам, речь идет о примерно половине симпатиков республиканцев согласно опросам общественного мнения, а не о половине республиканцев в Конгрессе. "Большинство республиканцев в Конгрессе поддерживают Украину, включая Митча МакКоннелла, лидера меньшинства в Сенате", - добавил он.

Бут отметил, что против помощи Украине преимущественно относительно небольшая ультраправая фракция сторонников Трампа. "Но, к сожалению, как вы знаете, эта небольшая фракция является важной частью республиканской коалиции в Палате представителей. Поэтому действительно трудно понять, что Кевин Маккарти, новый спикер Палаты представителей, сделает в отношении помощи Украине", - сказал историк.

"Это стыдно видеть, потому что я большую часть своей жизни был республиканцем. Я вырос в 1980-х годах, когда республиканцы поддерживали Рональда Рейгана, и когда он называл Советский Союз "империей зла". Для меня просто невероятно, что так много республиканцев сейчас не желают противостоять российскому империализму и агрессии, и в то же время они хотят занимать жесткую позицию по отношению к Китаю", - отметил он.

Бут считает, что многие республиканцы имеют слабую позицию по отношению к России, и нельзя понять, почему это так, но именно так происходит. "Но я думаю, что реальность такова, что большинство американцев, как вы знаете, по-прежнему поддерживают Украину. Руководство Конгресса по-прежнему за Украину, администрация Байдена по-прежнему за Украину. Поэтому я не хочу преувеличивать значение происходящего в политическом плане и в целом", - добавил он.

По его словам, за последний почти год после начала этой войны единство и поддержка Украины на высшем уровне, чем большинство людей предполагали год назад. "Вы знаете, люди думали, что Россия перекроет газ, и европейцы бросятся сдаваться. Этого не произошло. На самом деле в Европе были приложены огромные усилия, чтобы больше не зависеть от российской нефти и газа. Поэтому я думаю, что хотя в целом есть некоторые причины для беспокойства, меня очень радует уровень единства и поддержки Запада", - сказал он.

Напомним, президент США Джозеф Байден находится на втором месте в рейтинге иностранных политиков, которым больше всего доверяют украинцы.

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