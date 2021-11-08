Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих

Невтішна статистика захворюваності "ковідом" останніх тижнів змусила українську владу ввести жорсткі обмеження, які стосуються, в першу чергу, невакцинованих громадян. Одночасно з цим в центрах вакцинації утворилися величезні черги бажаючих зробити щеплення, хоча в Україні ще влітку було достатньо препаратів різних виробників і всі можливості отримати вакцину.

З іншого боку, антивакцинаторські настрої в Україні як і раніше сильні і часто підтримуються людьми, які стрімко набирають підписників в соціальних мережах, в тому числі, з медичними дипломами.

РБК-Україна записало ексклюзивне інтерв'ю з імунологом Центру з контролю захворювань США, доктором Умідом Шараповим, який також є старшим радником програми імунізації в Україні.

Він розповів про поточні проблеми з вакцинацією, кому і коли слід робити щеплення від "ковіду", чи є протипоказання, чи слід проходити медичне обстеження напередодні імунізації і коли може закінчитися пандемія.

– Моє перше питання стосуватиметься нещодавнього матеріалу агентства Reuters за мотивами опитування провідних вчених США, Сполученого Королівства та їхніх прогнозах закінчення пандемії COVID-19. Можливо людство в наступному році зможе взяти цей вірус під контроль, і пандемія закінчиться. Як ви вважаєте, чи є підстави для таких оптимістичних припущень?

– Я хотів би почати з того, що захворюваність COVID-19 в Україні, як ми бачимо, зростає великими темпами, і щодня близько 6 000 українців госпіталізуються з COVID. І, що найважливіше, інформація, якою я хотів поділитися з вашими слухачами, полягає в тому, що 93% тих, хто зараз перебуває в лікарні, не вакциновані. Це епідемія серед невакцинованих. Хворіють і потрапляють до лікарні не вакциновані.

Щодня від 400 до 700 українців помирають від COVID. Це дуже великі цифри. Це все можна було б попередити, якби ці люди вакцинувалися, коли це було можливо. Тому ми вважаємо за потрібне виступити з нашою позицією від імені Офісу центрів з контролю і профілактики захворювань в Україні та від імені американського посольства, виступити з підтримкою програми імунізації, а також закликати всіх вакцинуватися. Це дуже важливо. Вакцинуйтеся якомога швидше, а також допоможіть своїм близьким, своїм коханим теж вакцинуватися, особливо якщо це літні люди.

Ну і також потрібно продовжувати застосовувати інші протиепідемічні заходи, які затверджені МОЗ в Україні, це носіння масок, дотримання фізичної дистанції, мити руки і так далі. І вакцинація є єдиним ефективним інструментом, за допомогою якого ми можемо вийти з цієї пандемії. І це єдиний шанс і найкращий шанс для України відновитися після такої важкої пандемії.

– Вакцинація разом з великою кількістю, на жаль, перехворілих людей, дасть можливість в осяжній перспективі, щоб вірус перестав бути пандемічним, а став або сезонним, або прийняв якийсь інший вигляд? За вашим відчуттям, це можливо найближчим часом?

– Так, і якщо ми подивимося на інші інфекції, з якими раніше жили, з хорошою програмою вакцинації, в принципі, віруси були взяті під контроль. Наприклад, віспа, яку перемогли повністю, її вже немає в світі. Кір у багатьох країнах вже, в принципі, під хорошим контролем, там, де високий рівень вакцинації.

Якщо ми говоримо про COVID, знову ж таки, єдиний шлях – це вакцинація. Ось коли більшість населення, скажімо 80-90% будуть вакциновані, ми тоді зможемо повернутися до нашого звичайного життя без локдаунів і без карантинів. Тому що коли більшість будуть захищені, вірус не зможе знайти чутливих людей до себе, йому важко буде знайти людей, які не вакциновані, у яких немає антитіл.

Тому ми повинні згуртуватися, у нас спільне одне завдання, ми всі хочемо повернутися до того способу життя, який був до пандемії – бути вільними, подорожувати, проводити час зі своїми коханими, дорогими людьми і друзями. І наше спільне завдання – вакцинуватися, я думаю, це єдиний шлях.

– Програма вакцинації в Україні стикається з дуже великими труднощами. Причому з самого початку, ще на етапі закупівлі вакцин. Цей етап вже пройдено, вакцин в Україні достатньо і уряду довелося вжити досить жорстких обмежувальних заходів для того, щоб мотивувати людей вакцинуватися.

Люди не хочуть цього робити з різних міркувань, ми зараз не будемо вдаватися в конспірологічні теорії, які на жаль популярні в Україні, а поговоримо про ті сумніви, які є у людей, і які дуже часто підтримуються деякими фахівцями і лікарями. Наприклад, багато досить шанованих в Україні фахівців, говорять про те, що після того, як людина перехворіла, їй вакцинуватися якийсь час не потрібно. Це так?

– Ви торкнулися низки дуже цікавих питань. Ну, по-перше, труднощі при боротьбі з пандемією відчували багато країн, особливо, коли спочатку вакцини були в обмеженій кількості. Тому міністерства охорони здоров'я, як України, так і інших країн, розробили так звану дорожню карту, план, як пріоритезувати групи населення, хто отримає вакцину в першу чергу, другу, і так далі. Цей план був дуже розумний, науково обгрунтований і відкритий.

Зараз вакцин, як ви сказали, достатньо, тому проводилася і хороша комунікаційна кампанія, щоб закликати людей вакцинуватися. Науково доведено, що вакцини ефективні від тяжкого перебігу, від смерті. І тому рішення дуже просте – або потрібно вакцинуватися від COVID, або, не дай Бог, захворіти і потрапити в реанімацію. Тобто вакцинація або реанімація, по-моєму, якщо так подумати, то вибір очевидний. Дуже часто люди починають задавати величезну кількість питань, шукати відповіді. Я думаю, що якщо подивитися на ситуацію в двомірному вигляді – вакцинація або реанімація, вибір очевидний.

І так, як ви згадали, на превеликий жаль, так буває, що в інтернеті циркулює велика кількість неправильної інформації, завідомо неправдивої інформації, ми її називаємо "фейками". Їх запускають або вкидають недобросовісні люди, їх називають ще "тролями". Іноді таку інформацію запускають організовані групи, у них спільна мета – дезорієнтувати людей, заплутати їх.

І тому що для цього потрібно зробити? Треба читати, треба звертатися на ті сайти, де публікується науково обґрунтована інформація. На сайті Міністерства охорони здоров'я України ця інформація є, вся інформація щодо вакцин. Плюс там є питання, що часто ставляться, там є інформація, де можна вакцинуватися, в яких точках, в пунктах щеплень, амбулаторіях або поліклініках, там є номери телефонів. Тобто потрібно підняти трубку, зателефонувати своєму сімейному лікарю, або ж просто сходити в пункт масової вакцинації і там вакцинуватися, це повинен бути дуже простий вибір.

І також якщо люди хочуть додаткової інформації, вони завжди можуть відвідати сайт ЮНІСЕФ, у них дуже хороша інформаційна підтримка теж по вакцинах від COVID, а також сайти Всесвітньої організації охорони здоров'я і CDC. Там надана вся інформація та наукові докази того, що вакцина ефективна, і того, що вона безпечна. І ось коли людина прочитає таку інформацію, вона зможе знайти відповідь на свої питання і вакцинуватися.

–​​​​​​​ Що стосується необхідності вакцинації перехворілих?

– Це важливе питання, і це питання ставилося протягом всієї пандемії. Якщо ви подивитеся на рекомендації CDC і на останні дослідження, вони говорять про те, що ті, хто перехворів, теж повинні вакцинуватися через кілька місяців після одужання, через 90 днів і так далі. Ці питання, конкретні терміни потрібно обговорити зі своїм лікарем. Але наукові дослідження показують, що сила імунітету, який ми отримуємо від вакцинації, набагато стабільніше і набагато сильніше в порівнянні з тим імунітетом, який ми отримуємо після хвороби.

–​​​​​​​ Це важливе зауваження, тому що багато людей вважають, що перехворівши вони отримують абсолютний імунітет, а вакцина такого не дає, знову ж начитавшись різних неперевірених джерел. Але є ще один важливий момент – це люди, які мають певні супутні захворювання.

Багато фахівців в Україні говорять про те, що перед вакцинацією потрібно проходити мало не комплексне медичне обстеження, чи можна робити вакцину від COVID. Це люди, які мають діабет, це люди, які мають деякі хронічні захворювання, онкологічні захворювання. Більш того деякі наполягають і на тому, що перед вакцинацією необхідно робити тест на COVID, тому що нібито якщо в організмі є вірус, то вакцинація може погіршити його перебіг. Чи так це?

– Деякі фахівці, можливо, плутають COVID з іншими інфекціями. Так, є деякі інфекційні захворювання, після яких у нас розвивається пожиттєвий імунітет. До них відносяться гепатит А, кір і так далі. А ось для деяких інфекцій – ні, імунітет після захворювання не пожиттєвий, через деякий час людина може захворіти знову.

Ми знаємо про випадки, коли людина захворіла повторно. Я навіть знаю випадок, коли три рази хворіли, і кожен наступний раз може бути важче ніж перший. Дуже складно передбачити, як COVID буде протікати у людини, в легкій формі або середньотяжкій формі – це, якщо можна сказати не науковою мовою, лотерея.

Але давайте подивимося, навіть у тих, хто легко переніс COVID, або тих, які перенесли в середньотяжкій формі, у них зберігаються дуже часто наслідки від COVID. Про них не завжди люди люблять говорити. Кому сподобається говорити, що людина, яка перехворіла, у нього або у неї безсоння. Є люди, які страждають безсонням, депресією, почуття занепокоєння у них є, бувають напади панічної атаки. Багато хто скаржиться на те, що після одужання від COVID, навіть якщо він в легкій формі пройшов, порушується концентрація уваги.

–​​​​​​​ Я чув про проблеми з пам'яттю.

– Абсолютно вірно, і багато хто скаржиться на це. Все це, якщо людина відчуває ці симптоми, впливає на якість життя. Що після цього йде? Дратівливість, якість спілкування зі своїми близькими порушується.

–​​​​​​​ Падіння імунітету.

– Але давайте говорити про якість життя. Ось нещодавно один таксист мені розповідав, що він з дружиною в легкій формі перехворів, але у них з'явилися напади паніки, занепокоєння, безсоння і так далі. Як ви думаєте, це на якість життя їх впливає? Він сказав "дуже". Постійні скандали, звернення до лікарів, а це дуже дорого.

Найголовніше потрібно зрозуміти, що лікування COVID – дуже дороге, а потім і лікування наслідків дуже дороге. Потім порушується працездатність: якщо ви працюєте погано, ви менше заробляєте грошей. Я знаю з кількох прикладів, мені розповідали кияни, ті, хто змушений був піти з роботи, бо не міг потягнути. Тобто і на заробіток це теж впливає.

Також одне з ускладнень, яке описується в літературі, – це випадання волосся у жінок і у чоловіків в ранньому віці. Хворобливість в суглобах, м'язах, це можна перераховувати дуже довго. І ось я хотів би звернутися до тих, хто все ще сумнівається, а навіщо це вам потрібно? Ми точно знаємо, наукові дослідження є, лікарі про це говорять. Ви хочете через все це проходити? Або ж просто взяти вакцинуватися, а ми знаємо дуже багато про вакцини – безпечно, ефективно, науково доведено це.

Сім мільярдів доз вже зроблено "ковідними" вакцинами у світі. В Україні ця цифра вже досягає 20 мільйонів доз. Кожен день ці цифри ростуть, що дуже добре. Я повторюю ці цифри, тому що є люди, які сумніваються, ті, яким потрібно щось довести, щось показати. Це дуже добре, що у вас є питання, дуже добре. Але, будь ласка, шукайте свої відповіді на правильних сайтах, там, де є науково обгрунтовані відповіді.

–​​​​​​​ Що стосується необхідності обстеження перед вакцинацією?

– Дуже важливе питання. CDC, ВООЗ, інші наукові товариства та лікарі в розвинених країнах не рекомендують проходити тести перед вакцинацією. Чому? По-перше, це дорого, ви допомагаєте комусь сильно розбагатіти, давайте ми так скажемо. По-друге, тести можуть бути не стандартизовані, в одній лабораторії одну цифру покаже, в іншій лабораторії іншу, ну і що ви будете робити далі? Не має сенсу, немає логічного сенсу тестуватися, ніякої шкоди від вакцини немає. Ідіть вакцинуйтеся і все. Я думаю це самий правдивий, найправильніший, найпростіший і найрозумніший спосіб.

– З іншого боку, дійсно існують люди, які, наприклад, мають алергічні реакції на введення вакцин. Вони отримують медичний відвід від другої дози вакцинації. Що б ви рекомендували їм?

– Ви сказали про алергічні реакції на яку вакцину?

– На "ковідну" вакцину різних виробників.

– Будь-яке медичне лікування, коли ви приймаєте препарати, таблетки і уколи, може мати якісь побічні ефекти, це було відомо завжди. На щастя, з "ковідними" вакцинами нам пощастило, тому що список строгих протипоказань дуже короткий.

Це, в першу чергу, ті люди, які отримали "ковідну" вакцину і у них, скажімо, був анафілактичний шок. Ця реакція проявляється в перші 15 хвилин, тому дуже важливо, лікарі і медсестри кажуть "почекайте, будь ласка, хвилин 15 тут", це дуже важливий момент. Але такі ситуації відбуваються дуже рідко, 1-2 випадки на мільйон, на два мільйони. Тобто ви не розумієте, наскільки рідко.

Тому якщо така ситуація сталася, то лікар, який зареєстрував цей випадок, описав, записав в анкеті, він дає медичний відвід. І, наприклад, в інших країнах підійшли до цього ще по-іншому. Вони сказали ОК, людина ж все одно хоче захиститися, ніхто ж ризик захворіти від хвороби і важких наслідків не скасовував…

–​​​​​​​ Я ось про це і говорив, що їм робити?

– У деяких країнах вже розглядають питання, коли пропонують вакцинуватися іншою вакциною. Наприклад, якщо реакція була на вакцину А, то можна з лікарем обговорити, і лікар може розглянути використання вакцини Б іншого виробника з іншим складом ось цій же людині, щоб просто збільшити імунітет. У деяких країнах є такі протоколи. Але так як це відбувається дуже-дуже рідко, боятися цього не потрібно. Тому що є лікування, якщо не дай Бог це станеться, то лікарі-вакцинатори зазвичай вводять препарат, який відразу полегшить стан людини і все буде нормально.

Але ризик захворіти дуже високий зараз. Ми говоримо, що 6 000 людей потрапляють до лікарні від COVID, ризики в мільйони разів, сотні, десятки тисяч разів вище. І також є ускладнення як короткострокові, так і довгострокові. Тому боятися цього не потрібно, потрібно йти вакцинуватися, а всі інші нюанси, яких дуже мало, можна обговорити з імунологом або з вашим сімейним лікарем.

– Наступне питання, яке чекає Україну, це питання вакцинації дітей і підлітків. Зараз є програма вакцинації дітей старше 12 років. Дуже багато людей – і це наступна проблема, з якою зіткнувся український уряд і Міністерство охорони здоров'я –​​​​​​​ згодні убезпечити себе, але не дітей. Що ви можете сказати таким людям?

– Якщо ми подивимося на групи ризику, то туди, звичайно, в першу чергу входять ті групи осіб, у яких смертність вище і ускладнення від COVID вище. Це дорослі у віці 65+ , це люди, у яких є хронічні захворювання, включаючи гіпертонію, діабет, проблеми зі слабким імунітетом. Туди входять також працівники охорони здоров'я – лікарі, медсестри, санітарки і так далі. Це одна з головних груп, є ще й інші, які потрібно вакцинувати в першу чергу.

Тобто зараз, коли йде вакцинальна компанія, то пріоритетна група – це 65+. Тому якщо є читачі в цьому віці, убезпечте себе. Ви бачите, що йде чергова хвиля пандемії в Україні, найправильніший крок – це себе захистити.

Що щодо дітей? Діти відіграють важливу роль у цій епідемії, оскільки вони поширюють інфекцію. Вони ходять в школи, дитячі садки, там багато дітей, інфекція поширюється швидко і так вони можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів.

Тому після того, як наукові дослідження показали, що вакцина настільки безпечна, що її можна використовувати навіть для дітей... Зараз в Україні дозволили використовувати вже з 12 років. Якщо батьки хочуть вакцинувати, потрібно вакцинувати, тому що таким чином ви не тільки захищаєте свою дитину, але і також своїх оточуючих. Тому я хотів би сказати, що дітей потрібно вакцинувати.

Що стосується тих батьків, які не хочуть цього робити, це дуже цікаве питання. Справа в тому, що я кажу, що більшість цих батьків живі і здорові завдяки тим вакцинам, які вони отримали, коли були маленькими. Тоді була програма вакцинації дуже сильна і хороша в колишньому Союзі.

– А головне –​​​​​​​ проста.

– Так, вакцинація, якщо подивитися, там два дуже простих питання. Перше – що я повинен зробити для того, щоб захистити себе і свою дитину, наприклад. А друге –-чи люблю я свою дитину. Якщо так, то я повинен її вакцинувати, тому що інфекції є.

Батьки самі, якщо можна так сказати, вижили, у них була хороша профілактика, і тому потрібно вакцинувати дітей. Все зводиться до того, що в інтернеті може бути помилкова інформація з приводу вакцин. Я думаю, що це потрібно обговорювати з лікарем, і якщо лікар-педіатр добре підготовлений, то він завжди буде за щеплення. Тому що хороший лікар і хороша медсестра знають, що профілактика інфекційних хвороб найкраще, вона економічно ефективна. І ми ж не хочемо, щоб наші діти хворіли, тому їх потрібно захищати.

Я вам наведу приклад, в 2017-2019 роках був один з найбільших спалахів кору в Україні. Це був дуже великий спалах, і його аналіз показав, що більше половини хворих були старше 18 років. Причина того спалаху була в тому, що батьки чомусь не вакцинували своїх дітей, вони чогось боялися, були налякані дезінформацією. Агресивною дезінформацією, яка була тоді в ЗМІ та в інтернеті.

Я так скажу, якщо батько любить свою дитину і зайде на сайт, де є науково обгрунтовані дані, які показують, що вакцини працюють і безпечні, наприклад, від кору, то це буде правильний крок для захисту своєї дитини.

Я педіатр і бачив дуже багато ускладнень у дітей, які не були вакциновані. Я бачив дитину з кором, яка померла, у неї кір протікав дуже важко. І таких хворих я багато бачив. Я бачив дорослого 37-річного пацієнта, це було в іншій країні, він хворів на кір. І він сказав мені: "Лікарю, я вмираю, мені ніколи не було так погано".

Маленькі діти не можуть так сказати своїм батькам. Так, у них висока температура, висипання, але вони не можуть розповісти батькам, наскільки їм важко. Якби батьки могли зрозуміти, наскільки важко дітям від кору, то вони відразу б прищепили свою дитину.

Щеплення від краснухи теж захищає від багатьох ускладнень. Якщо вагітна жінка захворіла на краснуху, то часто, на жаль, народжуються діти з дуже серйозними патологіями. Тому вакцинуватися потрібно, я б хотів закликати батьків – якщо з якихось причин пропустили щеплення за календарем. Через пандемію, локдаун або якихось інших причин, обміркуйте свої кроки, зайдіть на сайт МОЗ, ЮНІСЕФ і почитайте, що роблять ті інфекції, і обов'язково вакцинуйтеся.

– Зараз на Закарпатті стався спалах поліомієліту, одній дитині паралізувало ноги. І інфекція поширюється серед нещеплених дітей.

– Щодо поліомієліту, на жаль, такий випадок є. І був нещодавно прес-брифінг, організований Міністерством охорони здоров'я, де говорили про цей випадок і про розслідування. Що потрібно знати? Поліомієліт – це дуже заразна інфекція, і є ефективна вакцина, яку потрібно використовувати, щоб попередити ось такі випадки.

На жаль, поліомієліт викликає параліч, і дитина стає калікою на все життя, це все можна було попередити. Він дуже заразний, поширюється швидко, тому зараз ведеться робота, щоб батьки, які пропустили вакцинацію своїх дітей від поліомієліту, щоб вони отримали цю вакцину. Це дуже важливо, зайдіть на вебсайт, почитайте, поговоріть зі своїм педіатром, він вам допоможе наздогнати календар і вакцинуватися.

– Я б хотів почути вашу думку з приводу технологій виробництва вакцин від COVID, перспективної технології мРНК. Я читав багато оцінок, і одна з них, що це дуже проривна технологія, яка можливо дозволить створити вакцини, які будуть ефективні і проти ВІЛ, і проти гепатиту С. Як ви вважаєте, це можливо?

– Про технології виробництва вакцин від COVID. Технологія мРНК є, вона дозволила зробити вакцину в найкоротші терміни, і клінічні випробування, які тривали довго і вивчали безпеку вакцини, показали, що вона безпечна і дуже ефективна. І дуже добре, що технології розвиваються. Ми думаємо, що в майбутньому ці технології допоможуть з розвитком і інших вакцин.

–​​​​​​​ Дуже багато людей, які зробили другу дозу вакцини, запитують, чи варто через півроку робити бустерну вакцинацію? В Україні цього ще ніхто не робить, хоча в США та Ізраїлі це вже відбувається. Що б ви порекомендували людям, які пройшли вакцинацію навесні або влітку цього року?

– Це дуже хороше питання. Я би хотів нагадати, що зараз головний пріоритет – вакцинувати тих, хто ще не вакцинувався. Ті люди, які ще сумніваються, вакцинуйтеся. Ми поговоримо про бустерні дози трохи пізніше, зараз найголовніший фокус на тих, хто не отримав навіть першу дозу, і вони під дуже великим ризиком захворіти і заразити своїх близьких. Тому, як я сказав, або вакцинація COVID-вакциною, або ж ви вибираєте потрапити, не дай Бог, в реанімацію з COVID. Як ми бачимо, зараз 6 000 українців госпіталізовані, 93% з них не вакциновані.

Деякі країни прийняли рішення про бустерні дози, але якщо ми подивимося, в цих країнах в принципі дуже високе охоплення щепленнями. В Україні Національна технічна група експертів з імунізації розглядала це питання і подала рекомендації Міністерству охорони здоров'я. Це питання розглядається на тому рівні.

Але зараз я знову хочу сказати, ті, хто не вакцинувався, є найголовнішим пріоритетом. Будь ласка, вакцинуйтеся якомога швидше, зробіть правильний крок. Перед вами свята, Новий рік, ви ж хочете бути разом зі своїми коханими і друзями? Вакцинуйтеся самі, вакцинуйте їх, літніх людей, знайомих і родичів, щоб ці свята добре пройшли. Це той подарунок, який ви можете собі зробити.