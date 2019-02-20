Американський есмінець Donald Cook зайде в порт Одеси

Український флот проводить навчання в очікуванні атаки у відкритому морі з боку РФ

Американский эсминец Donald Cook, который снова вошел в Черное море для проведения совместных учений с Украиной и другими союзниками, прибудет в Одессу. Об этом заявили в ВМС США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, прибытие корабля в Черное море, которое станет в этом году его вторым визитом, состоится на фоне эскалации напряженности и насилия между поддерживаемыми Россией боевиками и украинскими силами.

"Украинский флот проводит учения в ожидании атаки в открытом море со стороны России, особенно в районе украинского порта Мариуполь, где Россия захватила и бросила и удерживает 24 моряков с трех украинских судов в конце прошлого года", - сообщили в МВС США.

Командующий силами ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго, Donald Cook зайдет в порт Одессы.

"Весь этот эпизод в Азовском море был для меня очень тягостным", - заявил адмирал Фогго.

Напомним, 19 февраля американский эсминец USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы.

28 января американский эсминец USS Donald Cook покинул Черное море через пролив Босфор. Отметим, Donald Cook является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого является управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды. Зашел эсминец в акваторию Черного моря 19 января 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что Военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска.