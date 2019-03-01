Американський есмінець Donald Cook опинився між двома фрегатами РФ в Егейському морі

Ілюстративне фото (c6f.navy.mil)

Це сталося о 7 годині ранку

В Егейському морі біля південного входу в протоку Дарданелли вранці на зустрічних курсах розійшлися американський ракетний есмінець Donald Cook і фрегат "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту (ЧФ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Це сталося о 7 годині ранку.

Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS Donald Cook увійшов 25 лютого вранці в Одеський морський торговий порт. Повідомлялося, що він пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно.

Як повідомляється, ракетний есмінець ВМС США Donald Cook покинув Одесу 27 лютого після завершення запланованого візиту до порт в рамках постійної присутності в Чорному морі.

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що перебування есмінця Donald Cook є символом безпеки в Чорноморському регіоні.

Він також зазначив, що це є демонстрацією підтримки США свободи судноплавства в тому числі в Керченській протоці. "Це демонстрація того, що наша підтримка України - вона надовго", - додав Вокер.