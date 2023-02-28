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Американский бизнес должен прийти в Украину и уйти с российского рынка, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 февраля, президент Владимир Зеленский призвал американский бизнес прийти на Украину и уйти с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сегодня глава государства обратился к членам Национальной ассоциации изготовителей США. Это одна из самых крупных ассоциаций промышленников в американском деловом мире, представляющая крупных и мелких производителей из всех отраслей во всех 50 штатах США. В настоящее время ассоциация насчитывает около 14000 членов.

"Прямо сейчас мы призываем все компании прийти в Украину и - уйти с российского рынка. Это очевидно, что участие в восстановлении Украины после боевых действий даст чрезвычайное моральное преимущество всем участвующим в восстановлении бизнесам. И тоже очевидно, что каждый бизнес, который сейчас каким-либо образом будет помогать российской тирании, не сможет избежать проблем и репутационного кризиса", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, у американского бизнеса есть все возможности, чтобы занять лидерские позиции как в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры, так и в демонстрации мира, что человеческая природа должна служить именно достойным целям.

"Украинская жизнь после этой войны неизбежно получит новый старт", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с генсеком ОЭСР и пригласил присоединиться к восстановлению Украины.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины