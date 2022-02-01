Американський баскетболіст через загрозу вторгнення Росії покинув український чемпіонат

Колишній MVP Суперліги Деон Едвін побоюючись за власну безпеку через загрозу вторгнення Росії в Україну, розірвав контракт з южненським "Хіміком" та вже покинув Уккраїну.

В цьому сезоні 29-річний гравець зіграв 26 матчів, в яких набирав 12 очок + 4,5 підбирання + 3,3 передачі в середньому за гру.

Едвін виступав в чемпіонаті України з 2018 року. Баскетболіст гра за "ХІмік", "Київ-Баскет" та "Прометей".

Едвін став не першим американським баскетболістом, який покинув Україну з міркувань безпеки. Раніше українську Суперлігу залишили Дювон Максвелл з "Черкаських мавп" та Еван Максвелл з БК "Запоріжжя".

Як повідомляє джерело, агенти легіонерів, що виступають в чемпіонаті України вимагають щоб клуби Суперліги відпустили їхніх клієнтів, через загрозу вторгнення Росії.