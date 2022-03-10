Американський астронавт Скотт Келлі відмовився від нагороди, яку отримав від президента РФ

Американський астронавт NASA Скотт Келлі, який здійснив чотири космічні польоти, в тому числі і на російських кораблях "Союз", відмовився від російської державної нагороди "За заслуги в освоєнні космосу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Скотта Келлі в Twitter.

Дану нагороду Келлі отримав у 2011 році від тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва. "Пане Медведєв, я повертаю вам російську медаль "За заслуги в освоєнні космосу", яку ви мені вручили. Будь ласка, віддайте її російській матері, чий син загинув у цій несправедливій війні. Я відправлю медаль поштою в посольство Росії у Вашингтоні. Удачі", - написав Скотт Келлі російською мовою. Варто зазначити, що астронавт NASA активно коментує в Twitter війну в Україні і засуджує вторгнення Росії на нашу територію.