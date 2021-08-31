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Американські військові літаки здійснили політ над Києвом

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 14:24
Американські військові літаки здійснили політ над Києвом Фото: військово-транспортні літаки США літали над Києвом (wikimedia by U. S. Air Force_Capt. Andy Biro)
Автор: РБК-Україна

Два військово-транспортних літаки США здійснили ознайомчий політ над Києвом. Вони пролетіли над Дніпром, Аркою Дружби народів і монументом Батьківщина-мати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"Сили спецоперацій США разом з українськими колегами протягом місяця проводили спільні навчання. Щоб відзначити закінчення цієї місії Командування Сил спецоперацій США в Європі здійснило політ над Києвом разом з українськими партнерами на 2-х літаках MC-130J Commando II", - йдеться в повідомленні.

Маршрут польоту пролягав над Дніпром, Аркою дружби народів, Києво-Печерською лаврою, Музеєм Другої світової війни і монументом Батьківщина-мати.

Відзначимо, Сили спецоперацій США близько місяця тренували українських бійців у Вінниці.

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