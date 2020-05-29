Американські бомбардувальники пролетіли над Україною

Кілька бомбардувальників Військово-повітряних сил США B-1B Lancer пролетіли над Україною. Американські літаки супроводжували українські винищувачі Су-27 та МіГ-29.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗС України.

Зазначається, що заданий політ відбувався у рамках взаємодії країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.

"Зранку 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України. Винищувачі українських Повітряних Сил - пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту", - йдеться у повідомленні.

Фото: українські Су-27 та МіГ-29 супроводжують B-1B Lancer в небі над Україною (facebook.com kpszsu)

Американські бомбардувальники вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію кількох європейських країн у тому числі Республіки Польща та України, додали у командуванні українських Повітряних сил.

Подія, звичайно ж, не залишилася без уваги з боку північного сусіда України. У Міноборони РФ заявили, що помітили B-1B Lancer над Чорним і Балтійським морями. Російські винищувачі вилетіли на перехоплення бомбардувальників. Повідомляється, що при зближенні літаків двох країн американські Lancer повернули в сторону від кордону Росії.

Нагадаємо, торік вже літаки НАТО супроводжували російських бомбардувальників над Північним морем.

Всього у 2019 році літаки Альянсу майже 300 разів перехоплювали російські літаки в європейському регіоні.