Американські біржі відкрилися зниженням, незважаючи на заходи ФРС

Фото: Dow Jones (dowjones.com)

ФРС США оголосила про нові масштабні заходи підтримки, але ринок знову впав

Основні фондові індекси США знизилися на відкритті в понеділок, 23 березня, оскільки короткочасний сплеск оптимізму у зв'язку з агресивним зростанням кредитних коштів з боку Федерального резерву був затьмарений швидко поширюється пандемією коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 145,62 пунктів, або 0,76%, на відкритті до 19 028,36. S&P 500 відкрився зниженням на 14,21 пунктів, або на 0,62%, до 2290,71. Індекс Nasdaq Composite впав на 32,23 пунктів, або на 0,47%, до 6847,28 на відкритті.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральна резервна система США 23 березня оголосила про нових масштабних заходи підтримки економіки. ФРС має намір використовувати весь свій набір інструментів для підтримки домогосподарств, підприємств і економіки США у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка призвела до величезних труднощів у Сполучених Штатах і у всьому світі. Як наголошується в заяві, агресивні заходи мають бути вжиті в державному і приватному секторах, щоб обмежити втрати робочих місць та доходів і сприяти швидкому відновленню.

Нагадаємо, Bank of America попередив інвесторів, що рецесії в економіці США, викликаної коронавірусом, не можна уникнути і що вона вже почалася. За розрахунками банку, економіка США скоротиться на 12% у другому кварталі, а в цілому за рік ВВП впаде на 0,8%.