ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Американські біржі відкрилися зниженням, незважаючи на заходи ФРС

Новини » Фінансова криза 2020     23.03.2020 - 15:57
Американські біржі відкрилися зниженням, незважаючи на заходи ФРС
Фото: Dow Jones (dowjones.com)

ФРС США оголосила про нові масштабні заходи підтримки, але ринок знову впав

Основні фондові індекси США знизилися на відкритті в понеділок, 23 березня, оскільки короткочасний сплеск оптимізму у зв'язку з агресивним зростанням кредитних коштів з боку Федерального резерву був затьмарений швидко поширюється пандемією коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 145,62 пунктів, або 0,76%, на відкритті до 19 028,36. S&P 500 відкрився зниженням на 14,21 пунктів, або на 0,62%, до 2290,71. Індекс Nasdaq Composite впав на 32,23 пунктів, або на 0,47%, до 6847,28 на відкритті.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральна резервна система США 23 березня оголосила про нових масштабних заходи підтримки економіки. ФРС має намір використовувати весь свій набір інструментів для підтримки домогосподарств, підприємств і економіки США у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка призвела до величезних труднощів у Сполучених Штатах і у всьому світі. Як наголошується в заяві, агресивні заходи мають бути вжиті в державному і приватному секторах, щоб обмежити втрати робочих місць та доходів і сприяти швидкому відновленню.

Нагадаємо, Bank of America попередив інвесторів, що рецесії в економіці США, викликаної коронавірусом, не можна уникнути і що вона вже почалася. За розрахунками банку, економіка США скоротиться на 12% у другому кварталі, а в цілому за рік ВВП впаде на 0,8%.

Федрезерв США оголосив про нові масштабні заходи підтримки економіки Американські біржі знову відкрилися падінням
Новини України ФРСфондовый рынокфондовая биржа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся