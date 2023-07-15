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Американские законодатели осудили Китай за агрессивную бизнес-политику

Фото: США осудили Китай в ведении агрессивной бизнес-политики (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Американские законодатели обвинили Китай в ведении агрессивной бизнес-политики, а именно в использовании методов экономического принуждения для достижения мирового господства и превосходства над США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Глава Спецкомитета Палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Компартией Китая Майк Галлагер заявил, что у КНР нет такого понятия как "частная компания", а государство имеет все рычаги влияния на бизнес.

"Целый ряд законодательных актов, таких как обновленный закон о контрразведке, закон о безопасности данных, закон о борьбе с иностранными санкциями, закрепил то, что всегда имело место: Китай оставляет за собой право перехватывать любые данные, арестовывать любые активы и забирать IP, которые он пожелает", - заявил он.

Во время заседания комитета его члены заявили, что ограничительная политика Китая приводит к "отдоку мозгов" и состоятельным людям, которые боятся конфискации их активов. Приглашенные эксперты отметили, что американский бизнес в Китае сталкивается с ограничениями в работе, возможностью кражи интеллектуальной собственности и постоянной угрозой ареста активов.

Отношения США и Китая

За последние годы отношения США и Китая опустились на самый низкий за долгое время уровень. Отношения ухудшились из-за инцидентов с воздушными шарами-шпионами, а также из-за желания Америки лишить Китай производственной монополии.

Однако за последний месяц страны сделали несколько шагов по сближению. К примеру, госсекретарь США Энтони Блинкен уже дважды виделся с топ-чиновниками КНР, а также встречался с президентом Китая Си Цзинпинем.

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