Американские законодатели требуют от Японии ужесточить ограничения на поставки чипов в Китай

Ведущие республиканцы и демократы в Комитете Палаты представителей по делам Китая изложили свои опасения в письме от 15 октября послу Японии в США Сигео Ямаде, с которым ознакомилось агентство.

Они отвергли аргументы о том, что ограничения оказали существенное негативное влияние на компании по производству оборудования для микросхем, такие как Tokyo Electron Ltd. В письме приводится рост цен на акции Tokyo Electron, ASML Holding NV, Lam Research Corp. и Applied Materials Inc., а также программы субсидирования производства микросхем в США и Европейском союзе.

В письме законодателей также подчеркивается обеспокоенность по поводу способности Китая производить менее продвинутые процессоры.

В письме говорится, что без многосторонних усилий по решению этих проблем поставки американского, японского и голландского оборудования для производства микросхем предоставят Пекину "функциональное право вето на способность наших стран производить наши системы вооружения и современные потребительские товары на необходимом уровне".

Хотя законодатели предпочли бы многостороннее решение, они подчеркнули, что у США есть и другие варианты. Один из них — это применение так называемого правила прямой иностранной продукции (FDPR), которое позволяет Вашингтону регулировать товары, произведенные за рубежом даже с использованием самых незначительных американских технологий.