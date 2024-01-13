Американские военные подтвердили новый удар по хуситам

Американские военные подтвердили новый ночной удар по хуситам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центрального командования в Twitter.
Примерно в 4 часа утра, американские военные с использованием наземных ударных ракет Tomahawk поразили радар хуситов.
"В 3:45 утра (время Саны) 13 января американские войска нанесли удар по радару хуситов в Йемене. Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney (DDG 64) с использованием наземных ударных ракет Tomahawk и стал продолжением действий по конкретной военной цели, связанных с ударами, нанесенными 12 января, с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие. судна", - написали в ЦЕНТКОМЕ.
В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в интернете.
Подробнее об атаке США и Великобритании на хуситов - в материале РБК-Украина.
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