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Американские военные в Ираке были обстреляны беспилотниками и ракетами, - Reuters

Фото: военные США подверглись атаке на Ближнем Востоке (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Американские военнослужащие в Ираке подверглись атаке с использованием ракет и беспилотников. Этот удар по Вооруженным силам США стал вторым менее чем через 24 часа после подобного случая в Сирии.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Похожие инциденты на Ближнем Востоке произошли после почти трехмесячной паузы.

Информацию о соответствующих отдельных ракетных и дроновых атаках в двух странах по американских силах раскрыли агентству Reuters источники безопасности Ирака и официальные лица США.

По словам представителя США в разговоре с журналистами, два дрона были сбиты вблизи авиабазы Айн аль-Асад, на которой размещены американские войска в западной иракской провинции Анбар.

Как рассказали официальные лица США и Ирака, это произошло после атаки с применением пяти ракет, выпущенных в воскресенье, 21 апреля, из северного Ирака по американской базе в Румалине на северо-востоке Сирии.

Данных о пострадавших или значительных разрушений в результате атак не поступало.

"Представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности сказал, что ракетная атака в воскресенье была нацелена на войска США, что явилось первой атакой на войска США в Ираке и Сирии с 4 февраля", - говорится в публикации.

Что предшествовало

Напомним, 22 апреля западные СМИ сообщали, что в воскресенье сторону военной базы США на северо-востоке Сирии из иракского города Зуммар были запущены по меньшей мере пять ракет.

Ранее стало известно, что в субботу, 20 апреля, в результате мощного взрыва на военной базе в Ираке погиб сотрудник иракских сил безопасности, в состав которого входят поддерживаемые Ираном группировки. Агентство AFP со ссылкой на источник писало, что в результате взрыва погиб один человек и восемь получили ранения.

Отметим, что военные США отрицали свою причастность к произошедшему.

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