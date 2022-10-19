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Американские истребители перехватили два российских бомбардировщика вблизи США

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Среда 19 октября 2022 01:16
Американские истребители перехватили два российских бомбардировщика вблизи США Фото: Американские истребители перехватили два российских бомбардировщика вблизи США (wikimedia.org)
Автор: Олег Васкив

Вблизи американского штата Аляска 17 октября истребители США засекли и перехватили два стратегических бомбардировщика РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Аляски (NORAD).

Российские Ту-95 Bear-H не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады, а остались в международном.

"NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые попадают в зону ПВО. NORAD регулярно следит за движением иностранных самолетов и, если необходимо, сопровождает их с ПВО", - отметили в Командовании воздушно-космической обороны Аляски.

В то же время добавили, что не считают эту деятельность РФ провокационной, а также не рассматривают ее как угрозу в зоне распознавания североамериканской ПВО.

Напомним, ранее Россия опрокинула стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, на военную базу Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии.

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