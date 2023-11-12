Американские горки с голами бывших. "Челси" устроил феерию с "Манчестер Сити": видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 12-й тур

"Челси" – "Манчестер Сити" – 4:4

Голы: Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 (пенальти) – Холанд, 25 (пенальти), 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86

В середине первого тайма счет открыли "горожане", когда Холанд реализовал назначенный после вмешательства VAR одиннадцатиметровый. Но ответ лондонцев был двойным – Силва замкнул подачу с углового, а затем Стерлинг воспользовался передачей Джеймса, чтобы забить бывшей команде.

Впрочем, на перерыв соперники ушли при равном счете. Это одинокий Аканджи головой замкнул навес Бернарду после розыгрыша углового. На старте же второй половины Холанд оформил дубль, затолкав мяч в ворота после прострела Альвареса. Но "Челси" сравнял счет на 67-й – Эдерсон отбил перед собой выстрел Галлахера, а Джексон вовремя оказался на добивании.

На 86-й минуте Родри, казалось, вырвет победу для "Ман Сити". Испанский хавбек в атаке вторым темпом нанес удар из-за пределов штрафной, мяч задел Силву и полетел в противоход голкиперу. Но в добавленное арбитром время Броя заработал пенальти, а Палмер уверенно забил родной команде – 4:4 в итоге.

Украинец Михаил Мудрик начал матч на скамье запасных "Челси". На поле он появился на 64-й минуте, заменив аргентинца Фернандеса. Результативными действиями звезда сборной Украины не отличился.