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Американские авиакомпании призывают Конгресс запретить полеты конкурентов над Россией

Фото: Конгресс может запретить конкурентам Американских авиакомпаний полеты над РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Авиакомпании Соединенных Штатов Америки просят Белый дом и Конгресс запретить иностранным компаниям летать в США через воздушное пространство РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Россияне закрыли свое воздушное пространство для американских авиакомпаний после аналогичного запрета США для российских авиаперевозчиков, которые сделали американцы из-за вторжения России в Украину.

А самолеты азиатских компаний могут летать в США через воздушное пространство России. Потому американские компании призывают власти создать равные условия для честной конкуренции американских и иностранных авиаперевозчиков и запретить азиатским авиакомпаниям летать в США через территорию России.

Ранее мы сообщали, что Турция перестанет обслуживать самолеты Boeing из РФ и Белоруссии по требованию США.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАвиакомпания