Американська торгівельна палата просить зняти з розгляду проект Геруса щодо енергетики

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Законопроект фактично скасовує реформу енергоринку, зазначили експерти

Законопроект "Про внесення зміни до закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) скасовує реформу енергоринку та може завадити синхронізації української енергосистеми з європейською, тому його потрібно зняти з розгляду. Про це йдеться у зверненні Американської торгівельної палати в Україні до голови комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса.

"Запропоновані норми фактично скасовують механізми реформованого ринку електроенергії, зокрема:

1) виробники електричної енергії обмежуються у своєму праві обирати сегменти ринку для продажу електроенергії а саме: до 01.07.2023 р. Регулятор матиме право примушувати виробників електроенергії продавати електроенергію на ринку "на добу наперед". У чинній редакції закону таке обмеження встановлювалося лише на рік на початковому етапі запуску ринку.

2) фактично відроджується нелібералізована система старого ринку шляхом закріплення права Регулятора до 01.07.2023 р. встановлювати граничні обмеження цін на конкурентних сегментах ринку, а саме на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", - зазначається в зверненні.

В зверненні нагадали, що Україна приєдналася до Енергетичного співтовариства і мала забезпечити реформування ринку електроенергії на основі європейського енергетичного законодавства.

На думку експертів компаній-членів Палати, законопроект №2233 порушує зобов’язання України за Договором про заснування Енергетичного співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС в частині реформування енергетичної галузі, забезпечення справедливої конкуренції та створення умов інтеграції в європейські ринки електроенергії.

"Відповідно до Плану заходів щодо синхронізації об’єднаної енергосистеми України з об’єднанням енергетичних систем держав-членів ЄС, з 2022 року має відбутись перехід об’єднаної енергосистеми України на паралельну роботу з об’єднанням енергосистем держав-членів ЄС і, відповідно, об’єднання ринків електричної енергії. Запропоновані законопроектом зміни можуть унеможливити таке об’єднання і стати на заваді приходу до України міжнародних гравців", - попереджають автори звернення.

Раніше Європейська бізнес асоціація висловила занепокоєння тим, що важливі для енергетичної галузі законопроекти, зокрема й №2233, були схвалені комітетом ВР з питань енергетики з порушенням регламентних норм.

Експерт "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп заявив, що нинішні законодавчі ініціативи від провладних депутатів про зміни в сфері енергетики фактично повертають країну до практики ручного регулювання ринку електроенергії, що стане негативним сигналом для інвесторів.