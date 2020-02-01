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Американська тенісистка Кенін стала чемпіонкою Australian Open

Новини » Спорт     01.02.2020 - 13:07
Американська тенісистка Кенін стала чемпіонкою Australian Open
Фото: Софія Кенін (twitter.com/AustralianOpen)

Це її перша в кар'єрі перемога на турнірі Великого шолома

Американка Софія Кенін стала переможницею стартового в сезоні 2020 року турніру серії Великого шолома - Australian Open. Про це повідомляється на сайті змагань в Мельбурні.

21-річна тенісистка у фіналі турніру обіграла в трьох сетах представницю Іспанії Гарбінє Мугуруса з рахунком 4:6, 6:2, 6:2. Поєдинок тривав понад дві години.

Раніше суперниці протистояли одна одній лише раз: у вересні минулого року американка здолала суперницю в 1/32 фіналу турніру WTA Premier Mandatory в Пекіні в трьох сетах - 6:0, 2:6, 6:2.

Для Кенін це перший фінал на турнірах Великого шолома. До цього її кращим досягненням був вихід у 2019 році в четверте коло на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос), де вона програла майбутній чемпіонці Ешлі Барті.

Загалом для американки це був третій Australian Open: її кращий результат був другий круг минулого сезону.

Нагадаємо, у 2019 році в жіночому одиночному розряді перемогу здобула японка Наомі Осака.

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