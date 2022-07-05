Американська корпорація продає ресторани KFC в Росії

Американська корпорація Yum! Brands, яка працює в сфері громадського харчування, продає Ресторани бренду KFC в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Yum! Brands .

Повідомляється, що в червні завершилася передача прав власності на всі активи франшизи Pizza Hut російському оператору, який проведе ребрендинг піцерій.

"Компанія також знаходиться на просунутій стадії передачі права власності на свої ресторани KFC, операційну систему і основні права на франшизу, включаючи мережу франчайзингових ресторанів, місцевому оператору", - йдеться в повідомленні.

Після завершення операції з продажу ресторанів KFC корпорація повністю піде з Росії.