Американська контррозвідка оцінила вплив Росії на вибори в США

Росія використовувала колишнього регіонала, а нині позафракційного народного депутата Андрія Деркача, щоб очорнити кандидата в президенти США Джо Байдена.

Про це йдеться в заяві голови Національного центру контррозвідки і безпеки Вільяма Еваніна.

У цілому заява присвячена подробицям діяльності противників США щодо виборів у країні, які відбудуться восени цього року.

За його словами, нинішні дії Росії "узгоджуються з публічною критикою Москви" на адресу Байдена в ті часи, коли він ще був віце-президентом США, "за його роль у політиці адміністрації Барака Обами щодо України і підтримку антипутінської опозиції всередині Росії".

В якості прикладу Еваніна назвав скандал навколо "плівок Деркача".

На його думку, Деркач, який опублікував ці записи, є "проросійським українським парламентарієм". Мета Деркача — "підірвати кандидатуру Байдена і позицію Демократичної партії", зазначив Эванина.

У той же час позицію Трампа, за його словами, російська влада, навпаки, намагаються поліпшити.

"Деякі пов'язані з Кремлем особи також прагнуть підтримати кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні", - заявив глава американської контррозвідки.

Нагадаємо, раніше колишній спецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США в 2016 році, заявив, що таке втручання було неодноразовим.