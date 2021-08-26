RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Американська авіакомпанія Delta Air Lines штрафуватиме нещеплених співробітників

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американська авіакомпанія Delta Air Lines з листопада буде утримувати надбавку в розмірі 200 доларів з співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. Керівництво компанії пояснило таке рішення компенсацією фінансових ризиків, пов'язаний з відмовою ряду працівників зробити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора авіакомпанії Еда Бастьяна.

"З 1 листопада з невакцинованих співробітників, включених в план медичного обслуговування Delta, буде стягуватися щомісячна надбавка в розмірі 200 доларів", - заявив Бастьян.

За його словами, останні кілька тижнів госпіталізовані з коронавірусом співробітники Delta не були вакциновані. Лікування кожного з них в лікарні обійшлося авіакомпанії в 50 тисяч доларів.

"Ця надбавка буде необхідна, щоб компенсувати фінансовий ризик, пов'язаний з відмовою співробітників від вакцинації", - уточнив він.

Бастьян також додав, що нещеплені співробітники Delta повинні носити маски у всіх приміщеннях авіакомпанії. Крім того, починаючи з 12 вересня вони повинні будуть щотижня складати тест на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКоронавірусВакцинація