Американська авіакомпанія Delta Air Lines штрафуватиме нещеплених співробітників

"З 1 листопада з невакцинованих співробітників, включених в план медичного обслуговування Delta, буде стягуватися щомісячна надбавка в розмірі 200 доларів", - заявив Бастьян.

За його словами, останні кілька тижнів госпіталізовані з коронавірусом співробітники Delta не були вакциновані. Лікування кожного з них в лікарні обійшлося авіакомпанії в 50 тисяч доларів.

"Ця надбавка буде необхідна, щоб компенсувати фінансовий ризик, пов'язаний з відмовою співробітників від вакцинації", - уточнив він.

Бастьян також додав, що нещеплені співробітники Delta повинні носити маски у всіх приміщеннях авіакомпанії. Крім того, починаючи з 12 вересня вони повинні будуть щотижня складати тест на коронавірус.